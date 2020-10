Miley Cyrus tem vindo a partilhar versões de vários artistas: Blondie, Cure e Cranberries foram os primeiros, seguindo-se os Pearl Jam, de quem cantou 'Just Breathe'.

Ainda que nem todos os fãs dos Pearl Jam tenham apreciado o esforço da cantora norte-americana, a própria banda parece ter aprovado a releitura da canção de 2009.

No seu Twitter, a banda de Seattle partilhou o vídeo de Miley Cyrus, com o emoji do aplauso.

Miley Cyrus incluiu a versão de 'Just Breathe' na sua atuação no regressado MTV Unplugged. A artista tem aquele título tatuado, em homenagem a uma amiga que morreu há mais de dez anos, vítima de fibrose cística.