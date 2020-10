Os D.A.M.A. colocaram-se voluntariamente em quarentena, após um dos seus membros, Miguel Coimbra, ter testado positivo para a Covid-19.

"Na passada terça-feira tive sintomas de rinite alérgica / asma, que costumo ter nesta altura do ano. Entretanto, esses sintomas pioraram e decidi fazer teste à Covid-19, que deu positivo”, revelou o músico no Instagram.

Miguel Coimbra diz ter tomado "as devidas precauções", avisando as autoridades de saúde e as pessoas com quem contactou. "Eu e os meus colegas de banda estamos, neste momento, de quarentena nas respetivas casas", acrescentou.

O músico é namorado da atriz Angie Costa, que também testou positivo para a Covid-19, levando a que parte do elenco da telenovela "Bem Me Quer", da TVI, fosse colocado em isolamento.

Na próxima semana está previsto o lançamento do novo álbum dos D.A.M.A., "Sozinhos à chuva", que conta com a participação de Bárbara Bandeira, Carolina Deslandes, Mike 11 e Nélson Freitas.