Matt Sorum, ex-Guns N' Roses, explicou por que razão abandonou os Hollywood Vampires em 2017: não aparecia nas fotografias de promoção do supergrupo fundado por Alice Cooper, Johnny Depp e Joe Perry, dos Aerosmith. O baterista, que também integrou os Velvet Revolver e The Cult, foi substituído por Glen Sobel, da banda pessoal de Alice Cooper.

Em entrevista ao site brasileiro UOL, Sorum explica: "Havia duas estrelas igualmente grandes nos Hollywood Vampires: o Alice Cooper e o Joe Perry. Pensei que haveria alguma igualdade entre os outros três, mas havia outro famoso na banda, o Johnny Depp. É músico? Não. Toca guitarra, mas não construiu uma carreira na música. Foi estranho eu não aparecer nas fotos de promoção".

Nas imagens oficiais dos Hollywood Vampires surgem apenas Cooper, Perry e Depp, mas Sorum acredita que foi por acaso. "O nosso manager pediu-nos para sairmos para fazerem as fotografias só com eles os três. Acabou por se tornar a imagem da banda: três elementos principais. Fui feliz e saí. Depois, decidiram que a banda continuaria com músicos do Alice Cooper".

"Adoro o Alice Cooper, o Joe e o Johnny", diz Sorum, apesar de tudo, "foi incrível poder conhecê-lo melhor. Sabiam que ele veio para Hollywood para ser músico e acabou por se tornar ator por acaso?".