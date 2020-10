Adele vai voltar à televisão este fim de semana, depois de alguns anos arredada da vida pública, para apresentar o programa de humor "Saturday Night Live" e no primeiro vídeo promocional surge, visivelmente mais magra e de máscara na cara, a falar com o seu melhor sotaque americano.

A artista britânica surge no curto vídeo ao lado de H.E.R., a convidada musical do programa, e a atriz Kate McKinnon, as três com máscaras de proteção na cara. Depois de a atriz tentar imitar o seu sotaque inglês, Adele responde com um típico 'Oh my god'. Veja abaixo.