Fernando Ribeiro, convidado do Posto Emissor desta semana, falou sobre a sua relação com a internet e as redes sociais.

Explicando por que razão as abandonou, o vocalista dos Moonspell desenvolve: “Já saí das redes sociais porque não tenho feitio - e a culpa é minha. As pessoas têm liberdade de dizerem o que quer que seja e eu tenho de [saber] lidar com isso e não responder, mas como não conseguia desliguei-me desse mundo e foi benéfico”, confessa, adiantando que, com o tempo livre que ganhou, se tem dedicado a escrever “um romance sobre a Brandoa”, localidade onde cresceu.

Ouça a resposta de Fernando Ribeiro a partir dos 44m 46s.