Bruce Springsteen esteve à conversa com Brandon Flowers para um novo episódio do seu programa especial, "Letter To You Radio".

O vocalista dos Killers explicou que enveredar por uma carreira a solo ajudou-o a "descansar um pouco dos grandes espetáculos" que a sua banda costuma tocar, ao que o "Boss" acrescentou: "“são uma banda dos diabos".

"Vi-vos recentemente, acho que em Glastonbury, foram muito bons. Vocês criaram um espetáculo ao vivo incrível. Devem orgulhar-se disso".

Flowers, que cita Springsteen como influência, acrescentou: "dar um bom espetáculo faz parte da identidade dos Killers, e é algo a que nos agarramos".

Tais comentários voltaram a merecer elogios do "Boss": "O vosso material resulta muito bem ao vivo. Isso é uma sorte. É música que quer ser tocada num espaço enorme, com 90 mil pessoas a gritar. É algo artístico".