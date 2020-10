Encarnando a personagem Borat, Sacha Baron Cohen defendeu Rudy Giuliani num novo vídeo publicado nas redes sociais.

No novo filme da personagem, o ex-Mayor de Nova Iorque e advogado de Donald Trump é visto deitado numa cama, a enfiar as mãos nas calças, na presença da suposta "filha" de Borat, interpretada pela atriz Maria Bakalova, que no filme tem apenas 15 anos.

A cena levou a várias - e duras - críticas contra Giuliani, que se defendeu dizendo que estava a colocar a camisa dentro das calças. Agora, é Borat quem o defende.

"Estou aqui para defender o mayor da América", afirma. "Aquilo que foi um inocente ‘sexy-time’ com a minha filha de 15 anos e um homem que deu o seu consentimento foi transformado em algo nojento pela fake news media".

"Aviso-vos: se qualquer outra pessoa tentar isto, o Rudolph não hesitará em enfiar as mãos dentro das suas cuecas judiciais", conclui.

O segundo filme de Borat, "Borat Subsequent Moviefilm", já está disponível no serviço Amazon Prime Video.