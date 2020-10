Elton John vai emprestar o seu visual ao novo modelo da boneca Barbie, em parceria com a Mattel.

A boneca conta com o look clássico do músico britânico: óculos coloridos, chapéu, casaco, botas de cano alto e calças de ganga com as suas iniciais.

Este novo modelo da Barbie serve também para celebrar os 45 anos do seu concerto no Dodger Stadium, em Los Angeles, cuja reencenação foi um dos pontos altos da biopic "Rocketman".

"A Barbie é um ícone por direito próprio, pelo que tê-la a homenagear o meu trabalho e o meu estilo pessoal é uma grande honra", afirmou Elton John à Rolling Stone.

A boneca, de edição limitada, será colocada à venda pelo preço de 50 dólares (42 euros).