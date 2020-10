Fernando Ribeiro é o convidado desta semana do Posto Emissor, o podcast semanal da BLITZ.

Em conversa com Lia Pereira e Mário Rui Vieira, o vocalista dos Moonspell aborda, sem pruridos, a “tensão interna” causada, no seio da banda, pela saída do baterista Mike Gaspar, mas também as razões que o levaram a abandonar as redes sociais, o estado do metal em 2020 ou a sensação de atuar ao vivo para uma plateia sentada e distanciada. Ribeiro levantou ainda a ponta do véu sobre o concerto de Halloween que a sua banda irá dar em Beja, a 31 de outubro, percorrendo numerosos outros temas.

No programa desta semana falamos ainda dos novos discos de Adrianne Lenker, dos Big Thief, e do francês Woodkid. O caso dos Sigur Rós, revoltados com a sua Islândia natal, e as reações dos músicos portugueses à crise causada pela pandemia são outros temas deste Posto Emissor.

A apresentação deste episódio esteve a cargo de Lia Pereira e a edição multimédia de José Cedovim Pinto.

Sejam bem-vindos.