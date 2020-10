Win Butler esteve à conversa com o produtor Rick Rubin no podcast deste, "Broken Record", onde revelou que os Arcade Fire compuseram "dois ou três álbuns" durante o período de pandemia.

A banda tinha planos para regressar ao estúdio assim que terminou a digressão em torno de "Everything Now", em 2018, mas tal não foi possível. Butler não deixou, no entanto, de escrever canções.

"Não me lembro de uma altura em que tenha composto mais", disse. "Parece que tenho 18 anos. Sento-me ao piano durante dias, a trabalhar numa melodia para um verso".

Entrar em estúdio será agora o maior desafio dos Arcade Fire, considerando que os seus membros se encontram espalhados pelo globo e a pandemia da Covid-19 dificulta as deslocações. Segundo Butler, o grupo poderá vir a gravar no Texas "durante as eleições" presidenciais norte-americanas.