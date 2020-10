Nicolas Cage e Marilyn Manson estiveram à conversa, num novo artigo para a revista Interview, com o ator a revelar ao músico os contornos de uma aposta feita há 30 anos.

"Estava nas Baamas, entrei num casino e senti que a sorte estava do meu lado, que nada poderia dar errado", contou.

"Joguei na roleta. Entrei com 200 dólares, não errei um único número. Em 20 minutos transformei esses 200 dólares em 20 mil".

O ator acabou por partilhar a sua sorte com os mais necessitados: "Fui a um orfanato, nas Baamas, conheci os miúdos e o diretor e dei-lhe o dinheiro para as mãos. Saí de lá e nunca mais me voltei a meter no jogo, porque se o fizesse arruinaria esse momento", explicou.