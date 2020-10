Miley Cyrus participou numa nova edição do programa MTV Unplugged, interpretando temas de grandes artistas do rock.

Acompanhada pela sua banda, apelidada de The Social Distancers, e a partir do seu quintal, a cantora norte-americana "atirou-se" a temas como 'Just Breathe', dos Pearl Jam. Trata-se de uma escolha que foge ao mais óbvio, já que é uma canção incluída em "The Backspacer", álbum lançado pela banda de Seattle em 2009.

É também a expressão que Cyrus inscreveu no corpo na primeira tatuagem, feita no ano em que a canção foi lançada, em homenagem a uma amiga que faleceu vitimada pela fibrose cística.

Do alinhamento desta performance especial fizeram ainda parte 'Sweet Jane', dos Velvet Underground e 'Gimme More', de Britney Spears, com a sua irmã, Noah, a juntar-se-lhe para cantar 'I Got So High That I Saw Jesus'.