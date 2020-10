Os Foo Fighters acabam de partilhar um novo disco: trata-se de um EP de título “Live On the Radio 1996”, com versões acústicas de canções antigas da banda.

O disco foi gravado há 24 anos, para um programa de rádio. Recentemente, o produtor que as gravou, e que agora trabalha na Amazon Music, descobriu as gravações e preparou-as para este lançamento.

No alinhamento deste EP estão versões acústicas de 'For All The Cows', do álbum de estreia dos Foo Fighters; 'Up in Arms', que viria a ser incluída em “The Colour and the Shape”, de 1997, e 'How I Miss You'.

Pode ouvir aqui “Live on the Radio 1996”.