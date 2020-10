Tekashi 6ix9ine irá ser processado por abuso sexual de menores, poucos meses após ter sido libertado da cadeia.

O caso remonta a 2015, quando o rapper filmou uma adolescente de 13 anos em atos sexuais, durante uma festa. À altura, 6ix9ine tinha 18 anos.

Segundo o TMZ, a vítima alega ter estado sob a influência de álcool e drogas, o que comprometeu a sua capacidade de consentir o ato - algo que, dada a sua idade, não se colocaria sequer.

A vítima afirma que 6ix9ine e Tay Milly, seu amigo, fizeram três vídeos sexualmente explícitos consigo, os quais partilharam depois na internet.

O advogado do rapper disse ao TMZ que 6ix9ine irá "defender-se de forma vigorosa", ao passo que, em declarações ao New York Times, o músico disse ter estado "no sítio errado à hora errada".