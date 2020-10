Bruce Springsteen entrevistou Dave Grohl e Eddie Vedder, no último episódio do seu programa na Apple Music, "Letter To You Radio".

Os músicos discutiram alguns momentos-chave nas suas respetivas carreiras, bem como o que significa a "irmandade" dentro de uma banda.

O primeiro a ser entrevistado foi Vedder, já que Springsteen queria saber mais sobre a cena grunge de Seattle, "visto que [a E Street Band] nasceu de uma cena sem muitos pares".

Para o Boss, o sucesso dos Pearl Jam era "inevitável": "Tinhas o tipo de banda que era simplesmente enorme, com um alcance que se queria estender a um público considerável. Fazia parte da natureza da tua música".

Já Grohl abordou a razão principal pela qual tentos músicos "sobrevivem": "guiar uma carrinha velha, dormir no chão, comer cachorros-quentes, tentar ter gasolina suficiente para chegar à próxima cidade".

"Tudo começa com essa fundação. É nessas experiências que te resguardas. Vocês [E Street Band] entraram em estúdio e fizeram um disco em cinco dias. Basearam-se nessas experiências para se motivarem", argumentou.