Morreu Tony Lewis, vocalista e baixista da banda pop britânica Outfield. Tinha 62 anos.

As causas da sua morte não foram reveladas, mas sabe-se que Lewis faleceu em sua própria casa, perto de Londres.

O músico formou os Outfield juntamente com Alan Jackman, seu amigo de longa data, e com o guitarrista John Spinks. A banda tornou-se popular nos anos 80 após uma série de êxitos, entre os quais a emblemática 'Your Love'.

Nos últimos tempos, Lewis dedicou-se a uma carreira a solo, editando um álbum, "Out of the Darkness", em 2018 e um EP de uma gravação no programa MTV Unplugged no início deste ano.