Manuel João Vieira, dos Ena Pá 2000 e Irmãos Catita, é o convidado da semana do podcast Posto Emissor, da BLITZ, e, ao apresentar o seu novo álbum em nome próprio, "Anatomia do Fado", falou sobre a forma como vê a música portuguesa ser mais condicionada do que a música estrangeira nas rádios nacionais.

"Obviamente que a música que pode passar na rádio, em português, tem essa condicionante, mas se for em inglês já pode ser aquilo que se quiser. Portanto, acho que é a estupidez total.", defende o músico, referindo-se ao facto de alguma da sua música, devido à linguagem utilizada nas letras, não passar nas estações de rádio nacionais.

Acrescenta, depois: "É assim há 40 anos ou há 100 anos, não sei, e portanto é uma tradição e temos que respeitar as tradições, como as touradas".

Para ouvir no podcast Posto Emissor a partir dos 15 minutos e 12 segundos:

