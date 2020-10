Slash recordou os primeiros tempos dos Guns N' Roses e o público diversificado que a banda tinha nos concertos. Entrevistado na sala de espetáculos The Troubador, em Hollywood, um dos primeiros locais onde a sua banda tocou, o guitarrista começa por dizer: "O nosso primeiro concerto, no qual eu estive envolvido foi aqui no Troubadour. Foi aqui que tudo começou".

"Recordo-me de um concerto aqui, em 1985, onde esteve o Tom Zutaut da [editora] Geffen, com a qual acabámos por assinar contrato. Foi nesse concerto que ele nos viu tocar", continua o músico, "lembro-me muito bem desse concerto. Nessa altura, esgotávamos este tipo de salas. Andávamos de boca em boca e tínhamos um público muito eclético nos concertos - dos punk rockers hardcore aos metaleiros ao pessoal do glam e aos surfistas. Era uma audiência muito diversa, mas era fantástico".

Slash fala também do regresso ao Troubadour, em abril de 2016, depois de voltar a unir-se à formação clássica dos Guns N' Roses. "Foi o primeiro concerto em 20 anos para mim", diz, "assim que descarregámos o material e começámos a fazer o soundcheck, foi como se regressássemos a 1984. Voltar a tocar a 'Welcome to the Jungle' aqui, todos estes anos depois, é difícil de descrever".