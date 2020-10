Amy Lee deu uma entrevista à rádio norte-americana FM99 WNOR, onde explicou de que forma os Korn a ajudaram, e aos Evanescence, durante os primeiros tempos da banda.

O sucesso de "Fallen", em 2003, foi repentino: "as salas de espetáculos começaram a ser cada vez maiores, e nós só tínhamos tocado uma mão cheia de vezes", disse.

"Ainda estávamos a aprender. E quando sais em digressão, aprendes como as coisas funcionam pela boca das pessoas com as quais andas em digressão. Lembro-me de andar em tour com os Korn, um par de vezes, e de eles terem sido muito simpáticos connosco".

"Senti que ter o apoio e a bênção deles, de uma banda incrivelmente poderosa e pesada... Já demos muitos concertos, tantos que já lhes perdi a conta, e os Korn foram muito positivos para connosco, no início", rematou.