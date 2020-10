Apesar de ter gasto quase 12 milhões de dólares do seu próprio bolso na sua candidatura, Kanye West está muito longe de chegar a presidente dos Estados Unidos.

Segundo uma sondagem divulgada pela Reuters/IPSOS, o músico reúne apenas 2% das intenções de voto a nível nacional.

A nível estadual, as suas perspetivas não são mais animadoras: Kanye reúne apenas 1% das intenções de voto no Wisconsin e no Michigan, e uns "chocantes" 0% na Carolina do Norte.

Dos milhões gastos por Kanye, cerca de 230 mil dólares foram entregues ao realizador Hype Williams, conhecido pelos seus vídeos musicais, e a quem foi pedido que criasse um anúncio para a campanha.