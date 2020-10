Depois de Jon Bon Jovi ter afirmado que desejava que Richie Sambora ainda estivesse nos Bon Jovi, o guitarrista pronunciou-se sobre o assunto.

Ao jornal inglês Daily Mail, Richie Sambora comentou a frase do antigo companheiro de banda, que disse que gostava que ele tivesse “a vida em ordem” e ainda pertencesse à banda.

“Quando as pessoas dizem que eu não tenho a vida em ordem - estão a gozar comigo? Sou o tipo mais feliz que há”, garante.

Richie Sambora explicou que abandonar os Bon Jovi foi complicado, “mas estava numa situação difícil com a minha família e tive de tomar uma decisão difícil. Assim o fiz e estou certo que [muitas] pessoas não ficaram contentes”.

Sobre a sua relação com Jon Bon Jovi, o guitarrista considera que teve “os seus altos e baixos ao longo dos anos, como a relação de qualquer casal... O Jon e eu passávamos mais tempo um com o outro do que com as nossas famílias, porque éramos nós que escrevíamos as canções”.

Quanto à possibilidade de voltar a tocar com a banda que abandonou há sete anos, Richie Sambora não descarta esse cenário: “Teria de ser numa situação especial, mas não excluo essa possibilidade. Não tenho má vontade para com a banda”.

O norte-americano disse ainda que as suas relações com a ex-mulher, a atriz Heather Locklear, e com a sua filha, Ava, são agora muito felizes, sugerindo que tal não se verificava quando estava na banda.

“A minha filha acaba de se licenciar em psicologia. Amo mais a Heather agora do que quando nos conhecemos. Ainda somos amigos e temos noção de que estamos ligados pelo sangue e pela família. Fiz o que foi preciso para apoiá-la”, completa o músico.

Richie Sambora foi guitarrista dos Bon Jovi entre 1983 e 2013, ajudando a compor vários dos êxitos da banda. Em 2018, regressou ao grupo para uma atuação única no Rock and Roll Hall of Fame.