Morreu aos 58 anos o cineasta e ativista James Redford, filho do ator e realizador Robert Redford, vitimado por um cancro da via biliar. A notícia foi confirmada pela mulher, Kyle Redford.

"O Jamie morreu hoje. Estamos devastados", partilhou a viúva no Twitter na passada sexta-feira, "viveu uma vida linda e com significado e era amado por muitos. Vamos sentir muita falta dele. Enquanto mulher dele nos últimos 32 anos, estou-lhe muito agradecida pelos dois filhos espetaculares que criámos juntos".

O filho de Robert Redford sofreu de uma doença crónica no fígado durante quase 30 anos e tinha recebido dois transplantes de fígado em 1993. "The Kindness of Strangers", documentário que produziu em 1999, debruçava-se precisamente sobre a doação de órgãos.

Depois desse primeiro filme, Redford realizou documentários sobre problemas ambientais e questões ligadas à saúde, sendo o mais recente, "Happening: A Clean Energy Revolution", de 2017.

James é o segundo filho de Redford a morrer: o primeiro, Scott Redford, morreu com apenas dois meses e meio em 1959, vítima do síndrome de morte súbita infantil.