Morreu Spencer Davis, fundador do grupo britânico The Spencer Davis Group.

O músico tinha 81 anos e faleceu ontem, 19 de outubro, no hospital onde estava a receber tratamento para uma pneumonia.

O seu agente, Bob Birk, recordou Spencer Davis como um homem "altamente respeitador da ética, muito talentoso, de bom coração, extremamente inteligente e generoso".

Nascido em Gales, Spencer Davis formou o Spencer Davis Group em Birmingham, Inglaterra, em 1963 com Steve Winwood, Muff Winwood e Pete York.

'Keep On Running', 'Gimme Some Loving'' e 'I'm a Man' foram alguns dos seus êxitos.

Nos anos 60, a banda integrou a chamada "Invasão Britânica" dos Estados Unidos, a par dos Rolling Stones e dos The Who.

Em 1967, os irmãos Winwood saíram da banda, que se separou em 1969 e se voltou a juntar entre 1973 e 1974.

Spencer Davis manteve uma carreira a solo e continuou a tocar com uma formação distinta do Spencer Davis Group nos anos 90, 00 e 10.