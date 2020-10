Miley Cyrus está a trabalhar num disco de versões dos Metallica.

Depois de recentemente partilhar versões de 'Heart of Glass', dos Blondie, e 'Zombie', dos Cranberries, a cantora norte-americana, que cantou 'Nothing Else Matters', dos Metallica, na edição do ano passado de Glastonbury, revelou os seus novos planos.

Em entrevista à revista Interview, Miley Cyrus explicou que está em estúdio a trabalhar num álbum de versões dos Metallica.

“Temos tanta sorte por podermos continuar a trabalhar na nossa arte durante [a pandemia]. No início estávamos sem inspiração mas agora estamos cheios de energia”, afirmou.

Na mesma entrevista, Miley Cyrus afirmou que a pessoa que mais a inspirou na sua postura em palco é Iggy Pop, tendo mesmo estudado os seus gestos ao vivo.