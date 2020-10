Manuel João Vieira, dos Ena Pá 2000 e Irmãos Catita, é o convidado da semana do podcast Posto Emissor da BLITZ e além de falar sobre o novo álbum, "Anatomia do Fado", deu a sua opinião sobre as eleições presidenciais que se aproximam.

O músico, que desde 2001 já anunciou por diversas vezes a sua candidatura à Presidência da República, disse: "Estou disponível não só para defender o meu projeto como o projeto de outros. Qualquer partido pode contactar-me, desde o PAN ao PIN [sic] para defender os seus projetos".

"Defendo sempre qualquer projeto desde que chegue à presidência. Só desisto se for eleito", acrescentou ainda.

Para ouvir no podcast Posto Emissor a partir dos 32 minutos e 12 segundos:

