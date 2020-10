Capicua acaba de partilhar um lyric video para uma das canções do seu álbum mais recente, “Madrepérola”, editado no início deste ano.

“O tema 'Circunvalação' é um dos meus favoritos no disco”, partilhou nas redes sociais a rapper do Porto. “Consegue concretizar completamente o espírito do 'Madrepérola' ao ser festivo e crítico ao mesmo tempo. É uma ode ao Porto (o Porto real, quotidiano e vivido, bem diferente dos cartões postais), mas é também uma crítica à gentrificação e descaracterização crescente da cidade”.



“Ora, na antecipação do tão esperado (e adiado) concerto de apresentação no Rivoli, decidi fazer um lyric video em jeito de carta de amor ao Porto. Com o meu cúmplice para todos os videos do álbum, André Tentugal, pensei num trajecto pela Circunvalação, que começa junto ao rio, na rotunda do Freixo, no limite oriental da cidade, e só termina no mar, ao pôr do sol”, apresenta Capicua, que toca no Rivoli, no Porto, a 24 de outubro. Os bilhetes custam 12 euros.

Veja aqui o lyric video de 'Circunvalação'.