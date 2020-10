O lendário futebolista brasileiro Pelé está a três dias de completar 80 anos e brindou os fãs com uma canção escrita e cantada por si, intitulada 'Acredita no Veio', agora gravada em colaboração com a dupla mexicana Rodrigo y Gabriela.

"No futebol, o meu talento era uma dádiva de Deus. A música é só diversão", diz Pelé, admitindo que não quer que o público faça "comparações entre o Pelé o compositor e Pelé o futebolista".

Escrita em 2005, em parceria com Ruria Duprat, a canção ganha agora uma nova vida. "Escrevi-a porque quando jogava nos Santos o treinador costumava dizer que quando perdíamos era culpa dos jogadores mas quando ganhávamos era a macumba que ajudava", diz o futebolista sobre o tema, "esta canção brinca com isso, claro. A macumba não vence jogos".

'Acredita no Véio', cujo vídeo pode ser visto abaixo, não é a primeira aventura musical do futebolista, tendo colaborado com Elis Regina em 1969 e gravado em 1981 o tema 'Cidade Grande'.