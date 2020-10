Cardi apagou a sua conta oficial no Twitter, após ter-se dirigido de forma algo agressiva aos fãs, durante um direto no Instagram no passado sábado.

A autora de 'WAP' explicou que na base da sua decisão de abandonar o Twitter estão algumas publicações que, naquela rede, a criticavam e ao seu ainda marido, o também rapper Offset.

"Um grupo de miúdos de 15 anos a dizer como é que eu devo viver a minha vida? Como se eu fosse a Ariana Grande? Eu venho da Disney ou quê?", desabafou.

"Estou muito cansada porque tenho de estar sempre a explicar-me, à vossa pala", continuou. "Não fui eu quem tornou público o meu divórcio, foi um funcionário de um tribunal".

"Vocês estão a assediá-lo [Offset] no Twitter. Para quê, se eu conseguir resolver as coisas? Isso não faz puto de sentido".

Cardi B comentou ainda as críticas que lhe foram feitas após ter sido vista a fumar, na sua festa de aniversário. Houve quem dissesse que esse ato foi provocado pelo stress de um potencial divórcio.

"Estava aborrecida e estava a beber, no meu aniversário. O Offset não é o único problema com o qual tenho que lidar. Sinceramente, o meu casamento é neste momento o menor dos meus problemas", salientou.

"Adoro os meus fãs, mas alguns de vós agem como se eu andasse a dormir convosco".

