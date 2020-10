Sete anos depois de um final que desiludiu muitos fãs, a série “Dexter” vai voltar.

A notícia foi acolhida com entusiasmo pelos seguidores da série protagonizada por Michael C. Hall - e já há novidades sobre o seu teor.

Em entrevista a um podcast do Hollywood Reporter, o argumentista Clyde Phillips admitiu que este regresso servirá para compensar os fãs por um final que esteve longe de agradar a todos.

Esse mesmo desfecho não será anulado na nova temporada, que pretende “começar do zero”, explica Clyde Phillips.



“Não queremos que isto seja a nona temporada de 'Dexter'. Quando estrear, já se terão passado dez anos ou mais e o programa vai refletir essa passagem de tempo. Quanto à forma como o programa acabou, [a nova série] não terá qualquer semelhança com esse final. Esta é uma grande oportunidade de escrever um novo final para a nossa série”, congratula-se.



Clyde Phillips admite ainda que o próprio Michael C. Hall não ficou “completamente satisfeito” com o desfecho da série, que regressará - em data a anunciar - para uma temporada de dez episódios.