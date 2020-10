Os Beastie Boys autorizaram, pela primeira vez, a utilização de um tema seu num anúncio.

O grupo cedeu os direitos de utilização do clássico 'Sabotage', a um novo anúncio relacionado com a campanha de Joe Biden para presidente dos Estados Unidos.

Para além de 'Sabotage', o anúncio recorre ainda a 'Where Is My Mind?', dos Pixies.

O foco do anúncio é a sala de espetáculos The Blind Pig, em Ann Arbor, Michigan, e conta com a participação de um dos seus donos, Joe Malcoun.

"O Blind Pig esteve aberto e cheio durante 50 anos, mas agora é uma sala vazia", afirma. "Esta é a realidade da resposta de Trump à pandemia. Não sabemos por quanto mais tempo poderemos sobreviver sem receitas".

Veja o anúncio: