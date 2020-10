Kanye West acaba de partilhar um novo vídeo da sua campanha presidencial.

O rapper, que está na corrida à Presidência dos Estados Unidos, revelou um vídeo no qual vários jovens defendem os seus méritos.

“O senhor West quer o melhor para os americanos e com a ajuda de Deus vai conseguir ganhar as presidenciais de 2020”, afirma um rapaz de 20 anos, natural do Texas, ao passo que um outro jovem, do estado do Ohio, defende que os Estados Unidos precisam de um líder “que ouça os miúdos” e um rapaz de Nova Iorque argumenta que Kanye West é aquilo de que o país necessita - “um líder forte com ideias... ideias fortes que nos permitam avançar. Nem liberais nem conservadoras. O Kanye é essa pessoa”.

Os vídeos estão disponíveis no site de Kanye West, que no seu programa eleitoral se propõe a promover a oração nas salas de aula, reduzir as dívidas dos estudantes e reformar o sistema legal, criminal, jurídico e policial, entre outros objetivos.

Curiosamente, Kanye West não está nos boletins de voto de qualquer dos estados que aparecem representados neste seu novo vídeo, através dos jovens que dão os seus testemunhos.

Veja aqui esses vídeos: