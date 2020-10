Morreu José Padilla, DJ e produtor catalão conhecido como "pai" do chill out. Tinha 64 anos e estava a lutar contra um cancro.

O músico tornou-se mundialmente conhecido nos anos 90, com as suas residências no icónico Café Del Mar, que deu o nome a uma série de compilações de música eletrónica ambiente.

A notícia da sua morte foi avançada pela página oficial de Padilla, nas redes sociais: "é com enorme tristeza que vos comunicamos que o José morreu pacificamente, durante o sono, este domingo, na sua amada ilha de Ibiza", pode ler-se.

O DJ atuou por diversas vezes em Portugal, a última das quais em 2016, no Algarve.