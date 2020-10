Morreu o baixista Gordon Haskell, ex-King Crimson. Tinha 74 anos.

O anúncio da sua morte foi dado pela própria banda, sem no entanto referir as causas da mesma.

Haskell fez parte dos King Crimson no início dos anos 70, tendo sido colega de escola e de banda do guitarrista Robert Fripp nos League of Gentlemen.

O baixista substituiu Greg Lake, que fundou os Emerson, Lake, and Palmer, tocando no álbum "Lizard", de 1970. Mal o disco foi lançado, Haskell saiu da banda, envolvendo-se numa disputa judicial com a banda devido a royalties por pagar.

Ao longo da sua carreira, Haskell fez também parte dos Fleurs De Lys, e lançou 13 discos a solo após sair dos King Crimson. O mais recente, "The Cat Who's Got The Cream", foi lançado em janeiro.