Manuel João Vieira, dos Ena Pá 2000 e Irmãos Catita, é o convidado da semana do podcast Posto Emissor. No novo álbum, "Anatomia do Fado", o músico incluiu 'Fado Boi', tema que fala sobre touradas, e recordou à BLITZ as suas primeiras experiências numa arena.

"Lembro-me de ir, quando era pequenino, a uma tourada. Era ruidoso, havia turistas americanos, mas foi antes do 25 de abril", relembra, " mais tarde, fui a uma tourada na Messejana, uma aldeia no Alentejo, no concelhos de Aljustrel. Estavam 40 graus à sombra, o asfalto derretia (...) Os touros não se aguentavam em pé, chegavam e caíam para o lado com o calor".

Vieira acrescenta depois que "seria sensível acabar com a produção intensiva de gado em condições degradantes" e que a discussão sobre touradas não se devia sobrepor aos "temas mais essenciais para a sobrevivência não só das espécies animais como da nossa própria espécie".

Para ouvir no podcast Posto Emissor a partir dos 11 minutos e 25 segundos:

Assinar o Posto Emissor no iTunes.