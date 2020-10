The Legendary Tigerman usou as redes sociais para verbalizar as preocupações em torno do presente e do futuro da vida dos músicos. "Esta será, provavelmente, a última foto de uma cama de hotel que 'postarei' durante algum tempo", escreve Paulo Furtado, mentor do projeto, mostrando uma cama por fazer na manhã seguinte a um concerto no festival Westay Lab, em Guimarães, onde tocou sem público numa transmissão em livestream.

"As tours estão a ser canceladas em todo o lado, muitos clubes e empregos estão em perigo e aproxima-se uma das maiores crises mundiais de sempre", acrescenta, pedindo que "sejamos fortes e gentis uns para os outros" numa era que se antevê extremamente difícil para a vida dos artistas.