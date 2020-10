Diogo Piçarra recorreu às redes sociais para celebrar um aniversário: o seu e o do seu irmão gémeo, André.



Hoje, Diogo e André completam 30 anos, ocasião que o cantor assinala com as seguintes palavras:



“30 anos de muita cumplicidade e irmandade impossível de descrever. És o meu único melhor amigo que me conhece e apoia incondicionalmente. Para além disso, para trintões não estamos nada mal! Parabéns a nós, meu irmão”.

André Piçarra é designer gráfico e colabora frequentemente com o irmão, como Diogo Piçarra contou, há alguns meses, no Posto Emissor da BLITZ. No seu Twitter, André partilhou a mesma foto, invertida, e uma mensagem de parabéns para o seu gémeo.