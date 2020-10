Adele irá regressar em breve ao mundo do espetáculo. A cantora britânica irá ser a apresentadora do próximo episódio do programa "Saturday Night Live", que terá H.E.R. como convidada musical.

"Estou tão entusiasmada! E absolutamente aterrorizada", escreveu, no Instagram. "É a primeira vez que vou apresentar algo, e ainda por cima o 'SNL'".

O anúncio levou o nome da cantora ao topo das tendências no Twitter, com muitos fãs a especular que a este regresso suceda um novo álbum. O último disco de Adele, "25", foi lançado em 2015.