José Cid está de volta com uma nova canção, uma balada dedicada à cidade do Porto. Intitulada 'Porto-Cidade', a canção é baseada num poema de Arnaldo Trindade, editor de José Afonso e Adriano Correia de Oliveira, e conta com melodia do portuense Betó Souza-Pinto.

"Porto-Cidade, bela mulher/Só ama quem ela quer!/Loura distante, frígida amante, que grita de paixão: É São João!" são alguns versos cantados por José Cid, que filmou o vídeo da canção na cidade nortenha.