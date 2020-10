Os Slipknot anunciaram que irão começar a vender as máscaras da era "We Are Not Your Kind", o seu último álbum.

As máscaras custam entre 35 dólares (30 euros) e 55 dólares (47 euros), e representam cada um dos membros dos Slipknot - incluindo o mais recente, apelidado pelos fãs de "Tortilla Man".

Veja aqui: