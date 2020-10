Marilyn Manson deu uma entrevista à revista Classic Rock, na qual revelou que a pandemia da Covid-19 tem tido um efeito "devastador" na sua saúde mental.

"Não me queixo, como se fosse uma estrela rock arrogante que se diz deprimida por não poder fazer o seu trabalho", explicou, "mas, ao longo dos últimos 20 anos, tudo o que fiz foi subir ao palco e cantar. Não posso fazê-lo agora, por isso é mentalmente devastador".

"Quando estás de quarentena, a tua vida transforma-se num macrocosmo ou num microcosmo. Ficas confuso. Não sabes o que é a realidade, para além daquilo que te rodeia. E isso pode levar-te à loucura".

O músico também afirmou, com alguma ironia, que não ficaria surpreendido caso fosse considerado "culpado" pela pandemia.

"É difícil saber se a direita cristã me tem acusado, porque as igrejas nem sequer estão abertas ao público", disse. "Nem as igrejas, nem as escolas. Pelo que há muita gente desordeira sem emprego. Provavelmente vão-me culpar por destruir o mundo, mas não é um crédito que queira ter".