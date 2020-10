Os Alice In Chains irão lançar uma reedição especial de "Facelift", o seu álbum de estreia, em honra do 30º aniversário deste.

A box set chegará às lojas no dia 29 de janeiro e contará com uma versão remasterizada, em vinil, do disco, bem como uma edição em cassete, um livro de capa dura, um poster e autocolantes, entre outros bónus.

Esta caixa já se encontra disponível em regime de pré-venda, através do website dos Alice In Chains, ao preço de 152 dólares (129 euros). Uma reedição "normal", em vinil, de "Facelift" (sem as benesses da box set) será disponibilizada a 13 de novembro.

Para além destas reedições, os Alice In Chains estão também a vender t-shirts e hoodies comemorativos dos 30 anos de "Facelift", cumpridos no passado mês de agosto.