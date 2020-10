Os Foo Fighters deram este sábado um concerto virtual, em formato acústico, inserido no #SOSFest.

O festival foi organizado pela campanha #SaveOurStages, que tem como objetivo ajudar as pequenas salas de espetáculos afetadas pela pandemia.

O concerto teve a duração de meia-hora e foi gravado no Troubadour, em Los Angeles, uma das salas mas icónicas dessa cidade. Confira aqui o alinhamento e veja o concerto:

Skin and Bones

My Hero

These Days

Times Like These

Everlong

Learn to Fly