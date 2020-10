A Far Out Magazine elaborou uma lista com aqueles que diz serem os melhores álbuns do chamado rock gótico.

Da lista fazem parte nomes comummente associados ao género, como Siouxsie Sioux ou os Bauhaus, mas também artistas como Nick Cave, Clan of Xymox e, mais surpreendentemente, o experimentalista Scott Walker.

O primeiro lugar desta lista de 10 discos é ocupado por "Disintegration", clássico dos Cure. Confira-a aqui:

10. Siouxsie and the Banshees, "Juju"



9. Scott Walker, "The Drift"



8. Nick Cave & the Bad Seeds, "Tender Prey"



7. Clan of Xymox, "Clan of Xymox"



6. Bauhaus, "In the Flat Field"



5. This Mortal Coil, "It'll End in Tears"



4. The Cure, "Pornography"



3. The Sisters of Mercy, "First and Last and Always"



2. Joy Division, "Closer"



1. The Cure, "Disintegration"