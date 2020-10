Manuel João Vieira, o convidado do episódio desta semana do podcast Posto Emissor, é não só líder dos Ena Pá 2000 e Irmãos Catita como foi, também, o Candidato Vieira em diversas eleições presidenciais. Além de falar do seu novo álbum em nome próprio, "Anatomia do Fado", o artista foi questionado sobre os atuais candidatos a próximo Presidente da República.

Sobre o atual presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, Vieira disse: "é o candidato do bom senso. Neste momento, temos o governo do bom senso e o candidato do bom senso. O PSD também está governado por um senhor com bom senso. O que é o bom senso? É pactuar com o sistema económico existente, que sabemos que não pode continuar assim".

"O problema é que as pessoas estão a seguir uma lógica que só faz sentido se quisermos o suicídio da humanidade, portanto o bom senso, neste momento, é perigoso", conclui ainda.

