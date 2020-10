Lana Del Rey partilhou esta sexta-feira um tema novo, 'Let Me Love You Like a Woman'.

O tema é o primeiro avanço para "Chemtrails Over the Country Club", o novo álbum da artista norte-americana, que ainda não tem data de lançamento agendada: Lana estima que possa sair a 10 de dezembro ou 7 de janeiro.

'Let Me Love You Like a Woman' conta com um vídeo caseiro, gravado pela própria Lana Del Rey. Veja e ouça aqui: