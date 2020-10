Os Foo Fighters passaram esta semana pelo programa televisivo do comediante Jimmy Kimmel, para aquela que foi a sua primeira performance ao vivo desde o início da pandemia.

A banda de Dave Grohl interpretou, à distância e em formato acústico, o êxito 'Learn to Fly', numa espécie de aquecimento para o concerto que dará no Troubadour, em Los Angeles, incluído no festival virtual #SOSFest.

Veja aqui a performance: