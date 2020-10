Bruce Springsteen sugeriu que poderá deixar os Estados Unidos, caso Donald Trump seja reeleito.

Em entrevista ao jornal australiano Daily Telegraph, Springsteen afirmou que acredita que o atual presidente "irá perder" as eleições de novembro, mas acrescentou: "Se ele for reeleito presidente, o que não vai acontecer, meto-me no primeiro avião para a Austrália".

O "Boss" tem sido um feroz crítico da administração Trump, tendo-se referido a este como "uma ameaça à nossa democracia", e criticando a forma como lidou com a pandemia da Covid-19.

Na próxima semana, lança o seu novo álbum com a E Street Band, "Letter to You", acompanhado por um documentário na Apple TV+.