Dua Lipa teve problemas com a polícia durante a gravação do seu novo vídeo por, alegadamente, não estarem a ser cumpridas as regras de segurança impostas devido à pandemia de covid-19. Segundo a imprensa britânica, foi feita uma rusga policial ao local onde decorriam as filmagens, no bairro de Shoreditch, em Londres, esta quarta-feira, depois de a vizinhança se ter queixado do barulho e da confusão.

Além da equipa das filmagens, estava também no local uma série de figurantes e rapidamente se transformou numa "festa", segundo uma testemunha citada pelo jornal The Sun. "A Dua e a equipa dela estavam a divertir-se, mas quem vive naquele bairro estava a ter um pesadelo. Parecia que as pessoas estavam a infringir as regras e o distanciamento social não existia" (veja as imagens neste link).

"Havia figurantes e aquilo que pareciam bailarinos ali de um lado para o outro", continua, "algumas pessoas pareciam estar a beber, também, portanto acabou por ser uma grande confusão. As pessoas nesta zona estão a cumprir as regras e ver uma estrela pop a infringi-las é penoso. Alguém chamou a polícia. Era tarde e aquilo estava deserto, mas foi uma chapada na cara das pessoas que vivem ali e tiveram de ouvir aquilo”.