'.Wonderwall', o grande clássico dos Oasis, tornou-se esta semana na primeira canção lançada nos anos 90 a atingir os mil milhões de streams no Spotify.

O tema, que celebrou recentemente o seu 25º aniversário, ultrapassou assim outras canções clássicas do mesmo período, como 'Smells Like Teen Spirit' (Nirvana) ou 'One' (U2).

Este recorde foi atingido poucos dias após ter sido lançada uma reedição especial de "(What's the Story) Morning Glory", álbum no qual 'Wonderwall' se insere e que também cumpre 25 anos de vida.

Esta reedição especial, em vinil, ocupa já a 3ª posição na tabela de vendas do Reino Unido, a posição mais alta que o álbum obtém desde agosto de 1996.