Escritor de canções, teclista e compositor de origem portuguesa, Eddy Quintela foi também o segundo marido de Christine McVie, elemento fundamental na formação dos Fleetwood Mac. Para a banda norte-americana, Quintela compôs com McVie inúmeras canções entre os anos de 1987 e 1997. Entre elas encontra-se o êxito, "Little Lies" do álbum Tango in the Night, publicado em 1987. O hit ajudou este LP a tornar-se o segundo mais vendido de toda a carreira dos Fleetwood Mac.

Viriam a divorciar-se em 2003 mas continuaram a colaborar no álbum a solo de Christine McVie publicado no ano seguinte. Um dos temas de Eddy Quintela para a banda americana, "Nights in Estoril", alude ao tempo passado pelo casal em Portugal, onde o músico estabeleceu várias ligações, nomeadamente na linha de Cascais, com Marita Leon (com quem manteve um projecto musical nos anos 1990) e Fernando Cunha dos Delfins. A canção seria publicada no álbum Time, dos Fleetwood Mac, que saíu em 1995. Em entrevista ao jornal britânico Guardian, McVie diria no entanto que "não foi feliz no amor".

Eduardo Quintela de Mendonça, de seu nome completo, terá ainda colaborado com Adelaide Ferreira, no tempo de "Baby Suicida" e do rock português. Numa publicação na sua página no Facebook, Manuel Falcão, fundador da BLITZ, diz que conheceu Eddy Quintela através de um amigo comum, Pedro Baltazar. "Viveu grande parte da sua vida nos Estados Unidos e Grã-Bretanha e há uns vinte anos regressou a Portugal. Era um criativo, estava empenhado num projecto musical que o apaixonava, uma ópera rock sobre John Kennedy, que deixou quase pronta, agora que partiu"